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Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ekiplerinden Ukrayna - Romanya sınırında sağlık hizmeti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Sağlık Bakanlığı’na bağlı UMKE ekiplerinden Ukrayna - Romanya sınırında sağlık hizmeti

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ekipleri, Ukrayna - Romanya sınırında Ukraynalılar ve Türk vatandaşlarına sağlık hizmeti veriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı videoda otobüsle tahliye edilen Ukraynalılar ve Türk vatandaşlarına UMKE ekiplerinin bilgilendirme yaptığı görülüyor.

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