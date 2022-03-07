DEAŞ arşivi ele geçirildi! 3 bin örgüt mensubu tespit edildi
Son dakika haberine göre: İstanbul'da yakalanan DEAŞ'lı bir teröristin telefonundan çıkanlar örgütü adeta deşifre etti. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın aylar süren takibi sonucunda tespit ettiği DEAŞ'lı terörist Muhammed Elali'nin hard diskinden örgüt arşivi çıktı. Teröristten ele geçirilen hard diskte yapılan incelemelerde 3 bin örgüt mensubuna ait görüntüler tespit edildi.
İstanbul'da yakalanan bir DEAŞ teröristin telefonundan çıkanlar örgütü adeta deşifre etti. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) aylar süren takibi sonucunda tespit ettiği DEAŞ'lı terörist Muhammed Elali'nin hard diskinden örgüt arşivi çıktı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunan Muhammed Elali isimli şüpheli emniyet güçleri tarafından geçtiğimiz günlerde kıskıvrak yakalandı. Şüpheliye ait bulunan hard diskten ve çeşitli dijital materyaller, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından inceleme altına alındı.
3 BİN ÖRGÜT MENSUBU TESPİT EDİLDİ
Güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan incelemelerde, DEAŞ terör örgütüne ait çatışma ve infaz görüntülerinin yanı sıra terör örgütünü övücü ve örgüt mensuplarını motive edecek tarzda propaganda içerikli bin 200 adet video tespit edildi. Söz konusu videolarda yaklaşık 3 bin örgüt mensubuna ait görüntünün yer aldığı belirlenirken şüphelilerin tespiti için kapsamlı çalışma başlatıldı.
ÖRGÜT YÖNETİCİLERİYLE BİRLİKTE OLAN BİN KİŞİ BELİRLENDİ
Yapılan imaj incelemelerinde ayrıca 170 bin adet fotoğraf ve görüntü içerisinde DEAŞ terör örgütünün sözde yöneticileri ile aynı karede bulunan yaklaşık bin örgüt mensubuna ait bilgiler ele geçirildi. Yapılan incelemeler kapsamında düğmeye basan MİT ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı İstanbul'da 10 kişiye yönelik operasyon düzenledi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Yürütülen eş zamanlı operasyonlarda Abdulhamıd A., Abdullah F., Atheer A., Mahmud M., Muhammed İ., Monzer K., Muhammed H., Muhammed A., isimli şüpheliler saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan incelemelerde dijital materyallerine ve örgütsel dokümanlara el konuldu.
8 KİŞİNİN KAFASINI KESEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ele geçirilen materyallerde Monzer K., isimli şüphelinin Almanya ülkesine yönelik bir tehdit videosunda bulunduğu, 2 şahsın kurşunlanarak infaz edildiği, diğer bir videoda ise Muhammed H., isimli şüphelinin elinde bulunan bıçakla 8 kişinin başını kesmek suretiyle infaz ettiği belirlendi.
Savcılıkta işlemleri tamamlanan aralarında Muhammed H.'nin de olduğu şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü kapsamlı soruşturma devam ediyor.
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