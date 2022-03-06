Başkan Recep Tayyip Erdoğan İlim Yayma Vakfı kurucusu İbrahim Halit Çizmeci’nin cenaze törenine katıldı

Öte yandan Fatih Camisi'nde aynı vakitte, vefat eden eski Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Necip Sever için de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

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