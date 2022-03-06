Okul, AVM, hastane ve otellerle ilgili flaş karar! Eğitime alınacaklar
İçişleri Bakanlığı, özel güvenlik ve kolluk personeli arasında entegrasyonun sağlanması amacıyla 2019 yılında KAAN Projesi'ni hayata geçirdi. Genel kolluk ile özel güvenliğin iş birliğini sağlayan KAAN Projesi'nin kapsamı genişletildi. Zincir oteller, AVM, şehir hastaneleri ve okulların güvenlik görevlileri eğitime alınacak.
İçişleri Bakanlığı, genel kolluk ile özel güvenliğin iş birliği ve entegrasyonunu sağlayan KAAN Projesi'nin kapsamının, zincir oteller, havalimanları, AVM'ler, toplu ulaşım alanları, eğitim-öğretim kurumları, şehir hastaneleri ile stratejik binalardaki özel güvenlik görevlilerini de kapsayacak şekilde genişletildi.
İçişleri Bakanlığı, özel güvenlik ve kolluk personeli arasında entegrasyonun sağlanması amacıyla 2019 yılında KAAN Projesi'ni hayata geçirdi.
Proje ile özel güvenlik görevlilerinin, genel kollukla etkili iletişimi ve koordinasyonu sağlanarak, özel güvenliğin olduğu yerde olaylara zamanında ve etkin müdahale edebilmesi amaçlandı. Proje kapsamında ilk etapta İstanbul Esenyurt'taki sitelerde görevli özel güvenlikler ve site yöneticilerine
rehberlik edici denetimler ve eğitimler gerçekleştirildi.
Uygulamanın başarılı olmasıyla, ülke genelindeki tüm site güvenlik görevlileri ve yöneticileri de dahil edilerek kapsam genişletildi. Projenin sitelerdeki başarı üzerine İçişleri Bakanlığı projenin kapsamını genişletti.
Zincir oteller, havalimanları, AVM'ler, toplu ulaşım alanları, eğitim-öğretim kurumları, şehir hastaneleri ile stratejik binalardaki özel güvenlik görevlileri de proje kapsamına alındı.
Proje, ülke genelinde, 52 bin 752 noktada, 200 bin 207 özel güvenlik görevlisi, 23 bin 388 genel kolluk personeli, 2 bin 852 site yöneticisinin ve 1495 birim yöneticisinin katılımıyla aktif şekilde sürdürülüyor.
DENETİMLER DEVAM EDİYOR
Proje kapsamında, Türkiye genelinde 1774'ü İstanbul'da olmak üzere 6 bin 16 site denetlendi. Bu denetimlerde usulsüz olarak özel güvenlik hizmeti sunulduğu, özel güvenlik görevlisi olmayan kişilerin özel güvenlik görevlisi gibi istihdam edildiği ve görevlilerin meydana gelen bazı olayları polise haber vermedikleri yönünde eksiklik ve aykırılıklar tespit edildi.
Yapılan denetimlerde, 5188 sayılı Kanun kapsamında 22 adli işlem, 47 idari işlem uygulandı.
Adli ve idari işlemlerin yanı sıra, kanuna uygun güvenlik hizmeti sağlanması amacıyla, polis başmüfettişleri ve Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) eğitmenlerince, başta İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere ülke genelinde toplam 35 bin 893 özel güvenlik görevlisi, 12 bin 495 genel kolluk ve 3 bin 713 site yöneticisine, Özel Güvenlik Hukuku, Yönetici-Güvenlik Sorumlusunun Sorumlulukları, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İlişkileri, AFAD Acil Müdahale Eğitimleri verilerek KAAN Projesi kapsamına alındı.
Proje kapsamında hayata geçirilen KAAN mobil uygulaması ile özel güvenlik görevlilerinin alanlarındaki olayları polis ekiplerine hızlı bildirmesi sağlanıyor. Bu sayede uyuşturucu, kadına şiddet, hırsızlık gibi asayiş olaylarına genel kolluğun zamanında ve olaylar olmadan müdahalesine olanak sağlıyor.
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