Okul, AVM, hastane ve otellerle ilgili flaş karar! Eğitime alınacaklar

Proje ile özel güvenlik görevlilerinin, genel kollukla etkili iletişimi ve koordinasyonu sağlanarak, özel güvenliğin olduğu yerde olaylara zamanında ve etkin müdahale edebilmesi amaçlandı. Proje kapsamında ilk etapta İstanbul Esenyurt'taki sitelerde görevli özel güvenlikler ve site yöneticilerine

rehberlik edici denetimler ve eğitimler gerçekleştirildi.

Uygulamanın başarılı olmasıyla, ülke genelindeki tüm site güvenlik görevlileri ve yöneticileri de dahil edilerek kapsam genişletildi. Projenin sitelerdeki başarı üzerine İçişleri Bakanlığı projenin kapsamını genişletti.