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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 06.03.2022 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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