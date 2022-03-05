05 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’da uyuşturucu operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2022
ABONE OL
Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’ın merkez Tuşba ve Edremit ilçelerinde polisin yaptığı 3 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi. Olayla 2 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA