Başkan Erdoğan’dan 1915 Olayları kitabına takdim yazısı: Türkiye, gerçeklerin ortaya çıkarılması için gerekeni yapmaya hazırdır

'İNKâR ETMEDİK'

Osmanlı Devleti, artık tahammül edilemez boyutlara ulaşan bu katliamları önlemek amacıyla Sevk ve İskân Kanunu çıkarmıştır. Kanun kapsamında çetelerin saldırılarının yoğunlaştığı bölgelerdeki Ermeni nüfusun, geçici olarak başka bölgelere kaydırılmasına karar verilmiştir... Dünya Savaşı'nın en sancılı döneminde Türk, Kürt, Arap ve diğer milyonlarca Osmanlı vatandaşı gibi Ermeniler de sıkıntı çekmiştir. Hatta yer değiştirme sırasında salgın hastalıktan, asayiş sorunlarından veya güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalardan dolayı hayatını kaybeden Ermeniler de olmuştur. Hangi sebeple olursa olsun kayıpların her biri candır, sayıdan öte bir insandır. Türklerin ve Müslümanların maruz kaldığı onca katliama rağmen, 1915 olayları bağlamında yaşanan tartışmalarda hiçbir zaman acıları inkâr etmedik, acılar arasında bir hiyerarşi kurmadık."