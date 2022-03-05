05 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü. Görüeşmede Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA