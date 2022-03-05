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Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi sürüyor! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu son rakamı duyurdu

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Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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Türk vatandaşlarının Ukrayna’dan tahliyesi sürüyor! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu son rakamı duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Rusya - Ukrayna krizi nedeniyle bugüne kadar 11 bin 496 Türk vatandaşının bölgeden tahliyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu. İşte detaylar...

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