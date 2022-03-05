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Ruslardan petrol almayı durdurun! Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine Nazi göndermesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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Ruslardan petrol almayı durdurun! Ukrayna’dan Avrupa ülkelerine Nazi göndermesi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya ile Ukrayna krizine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Rusya'nın çok sayıda bölgede geri püskürtüldüğünü söyleyen Kuleba, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol almayı kesmesi gerektiğini vurguladı. Kuleba Avrupa ülkelerine Nazi göndermesi yaparak “Geçmişte yaşananlardan ders aldığınızı kanıtlayın.” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, yaptığı basın açıklamasında, Polonya sınırında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüğünü, Rusya'ya karşı yaptırımların olumlu etkilerini ve en önemlisi de gelecekte atılacak adımları ele aldıklarını ifade etti.

BİR ÇOK BÖLGEDE RUSLARI GERİ PÜSKÜRTTÜK

Ukrayna'nın yaralandığını ancak düşmediğini belirten Kuleba, ordunun birçok cephede Rusları püskürterek son 24 saatte başarılar elde ettiğini söyledi.

HALKA DESTEK VERİN ÇAĞRISI

Kuleba, Rusya'nın şimdiden 10 binden fazla askerini, 39 uçağını, 40 helikopterini, 269 tankını, 945 zırhlı aracını, 105 topçu silahını ve 19 uçaksavar savunma sistemini kaybettiğini dile getirerek, bugün Ukrayna genelinde barışçıl gösteriler düzenleyen halka dünyanın destek vermesini istedi.

Ukrayna'ya yapılan insani yardımlara minnettar olduklarını ancak savaşın devam ettiğini vurgulayan Kuleba, galibiyet için Rusya'ya yönelik baskının artırılması ve Ukrayna'nın savunmasının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"RUS PETROLÜNÜ SATIN ALMAYIN"

"Biz sadece Ukrayna'yı değil, Avrupa'nın güvenliğini ve mevcut dünya düzenini savunuyoruz." diyen Kuleba, Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması, Avrupa limanlarının Rus gemilerine kapatılması, Rusya'nın kripto paralara ulaşımının engellenmesi, Rus petrolünün satın alımına son verilmesi gibi yeni yaptırımlar talep ettiklerini bildirdi.

HAVA SAHASI MESELESİ

Kuleba, Ukrayna'nın Rus bombardımanlarına karşı hava sahasının da korunması gerekliliğinin altını çizdiklerini, bu nedenle Ukrayna hava sahasının kapatılması ve kendilerine savaş uçağı, uçaksavar ve füze savar savunma sistemi sağlanmasını talep ettiklerini vurguladı.

"GEÇMİŞTE YAŞANANLARDAN DERS ALDIĞINIZI KANITLAYIN"

Dünya ve Avrupa liderlerinden sözlerinin arkasında durmaları ve eyleme geçmelerini isteyen Kuleba, Nazilerin Avrupa'da yaşattığı dehşete atıfta bulunarak "Geçmişte yaşananlardan ders aldığınızı kanıtlayın." dedi.

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