Ruslardan petrol almayı durdurun! Ukrayna’dan Avrupa ülkelerine Nazi göndermesi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, yaptığı basın açıklamasında, Polonya sınırında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüğünü, Rusya'ya karşı yaptırımların olumlu etkilerini ve en önemlisi de gelecekte atılacak adımları ele aldıklarını ifade etti.