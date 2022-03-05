TBMM'de büyük gerginlik! Yumruklar havada uçuştu! CHP ve MHP'li isimler birbirine girdi...
Türkiye Büyük Millet Meclisinde CHP'li ve MHP'li milletvekilleri birbirine girdi. Çıkan kavgada yumruklar havada uçuşurken, olaylar sonrası TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdiğini açıkladı. İşte detaylar...
Meclis Genel Kurulu'nda, milletvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından parti gruplarının gündeme ilişkin önerilerine geçildi.
CHP'nin "gayrimenkul, şirket, arazi alan yabancıların durumları" ile ilgili araştırma önergesinin oylamasından hemen önce Genel Kurul'da kavga çıktı. CHP'li Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşmasında "sataşma" olduğu gerekçesiyle söz istedi.
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Cahit Özkan'ın konuşmasında sataşma olmadığını öne sürerek, Özel'in söz istemesine tepki gösterdi. Bülbül, bu durumun sürekli olduğunu ifade ederek, TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan buna izin vermemesini istedi.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Bülbül'ün konuşması sırasında CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında sözlü sataşmalar yaşandı.
Bu sırada, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, bulundukları sıralardan birbirlerinin üzerine yürüyerek, yumruklaştı. Yılmaz ve Gökçel'i, diğer milletvekilleri araya girerek ayırdı.
KAVGA NEDENİYLE ARA VERİLDİ
Yaşanan kavga üzerine, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından CHP'nin grup önerisinin oylaması yapıldı ve öneri kabul edilmedi.
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