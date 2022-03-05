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Başkan Erdoğan Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Ukrayna - Rusya krizini görüştü

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Giriş Tarihi: 05.03.2022 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022
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Başkan Erdoğan Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Ukrayna - Rusya krizini görüştü

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin detayları görüştü. Görüşmede ayrıca Avrupa'da kötüleşen güvenlik durumu da değerlendirildi.İşte detaylar...

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