Son dakika: İsmail Saymaz ve Atilla Taş sosyal medyada birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
Son dakika haberine göre 'FETÖ'nün medya yapılanması' davası kapsamında aldığı 3 yıl 1 ay 15 günlük aldığı hapis cezasının kalanını yatmak için 2018’de tutuklananan Şarkıcı Atilla Taş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 'İsmail Saymaz ve türevleri yüzünden 1 yıl daha hapis yatmak zorunda' kaldığını iddia etti. Atilla Taş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsmail Saymaz'a "Bak İsmail Saymaz, senden bir yıl alacağım var! Gizli bir eleman olduğunu düşünüyorum. O kadar zıplıyosun kimse tık demiyor! Atatürk’ü sevmezdin tapar oldun! Ama bu kez çok pis bir adama çattın! çözeceğim seni olum!" ifadeleriyle verdi veriştirdi.
FETÖ'den hapis yatan şarkıcı Atilla Taş, 'FETÖ'nün medya yapılanması' davası kapsamında aldığı 3 yıl 1 ay 15 günlük aldığı hapis cezasının kalanını yatmak için 2018'de tutuklanmıştı. Taş yaptığı paylaşımla "İsmail Saymaz ve türevleri yüzünden 1 yıl daha hapis yatmak zorunda kaldığını" belirtti. Saymaz ise Taş'ın kendisine hediye ettiği kitabı paylaşarak, 'cezaevi anılarını yazdığın kitabını "Güzel adam, güzel dost" diye yazarak, bana armağan ettin' ifadelerini kullandı.
"O KADAR ZIPLIYOSUN KİMSE TIK DEMİYOR"
Atilla Taş ve gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesapları Twitter üzerinden bir tartışma yaşadı. Taş, Saymaz'ın yaptığı bir paylaşım nedeniyle cezaevinde kaldığını belirterek, "Gizli bi eleman olduğunu düşünüyorum. O kadar zıplıyosun kimse tık demiyor!" ifadelerini kullandı.
Saymaz ise Twitter hesabından yaptığı "Evet, @AtillaTasNet ben tweet atarak, cezaevinde kalmana yol açtım (!) Ve sen de cezaevi anılarını yazdığın kitabını "Güzel adam, güzel dost" diye yazarak, bana armağan ettin" dedi.
Atiila Taş'ın paylaşımları şöyle:
"Hazır İsmail saymaz muhabbeti açılmışken, O ve türevleri yüzünden 1 yıl daha hapis yatmak zorunda kaldım. Şimdi o halk tv'den yüzbinler
kazanırken ben yurt dışına bile çıkamıyorum! :) Seninle bütün bu halkın önünde hesaplaşacağız."
REST ÇEKTİ: YİYORSA ÇIKART
"Yiyorsa Halk TV'ye davet et orada anlatayım yediğin naneyi, yerse tabi! Benim ömrümden bir yılımı nasıl çaldığını!
Aynı İsmail Saymaz biz mahkemede serbest kalınca bir tweet atarak fetöcüleri serbest bıraktılar diyor ve biz bir yıl daha hapiste kalıyoruz!"
'İSMAİL SAYMAZ'A SAKIN GÜVENMEYİN'
Bak İsmail Saymaz, senden bir yıl alacağım var! Gizli bi eleman olduğunu düşünüyorum. O kadar zıplıyosun kimse tık demiyor! bana yaptıkları gibi almıyorlar mesela! Atatürk'ü sevmezdin tapar oldun! Ama bu kez çok pis bi adama çattın! çözeceğim seni olm!. Beni arayıp abi çok özür dilerim.
Olayların buraya geleceğini bilmiyordum dedin. Ben de sana inandım. Anlat İsmail duysun insanlar!. Anlatsana olm bunu yazdırmak için sarfettiğin cümleleri, pişmanlığını anlatsana olm! Niye sustun? Bu gece üzdüğüm herkesten özür dilerim. Ama İsmail Saymaz'a sakın güvenmeyin!."
NE OLMUŞTU?
Şarkıcı Atilla Taş 2018 yılında 'FETÖ'nün medya yapılanması' davası kapsamında aldığı 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce onanan Atilla Taş, kalan cezasının infazı için tutuklandı. 1 yıl cezaevinde kalan Taş, 2019 yılında tahliye oldu.
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