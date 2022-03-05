Son dakika: İsmail Saymaz ve Atilla Taş sosyal medyada birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu

"O KADAR ZIPLIYOSUN KİMSE TIK DEMİYOR"

Atilla Taş ve gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesapları Twitter üzerinden bir tartışma yaşadı. Taş, Saymaz'ın yaptığı bir paylaşım nedeniyle cezaevinde kaldığını belirterek, "Gizli bi eleman olduğunu düşünüyorum. O kadar zıplıyosun kimse tık demiyor!" ifadelerini kullandı.

Saymaz ise Twitter hesabından yaptığı "Evet, @AtillaTasNet ben tweet atarak, cezaevinde kalmana yol açtım (!) Ve sen de cezaevi anılarını yazdığın kitabını "Güzel adam, güzel dost" diye yazarak, bana armağan ettin" dedi.