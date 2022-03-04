04 Mart 2022, Cuma
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Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: 3.000 bekçi alınacak

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Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
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Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı: 3.000 bekçi alınacak

Son dakika haberleri... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 3.000 yeni bekçi alımı yapılacak. İşte detaylar...

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