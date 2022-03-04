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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarını ilgilendiren flaş açıklama!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca’dan sağlık çalışanlarını ilgilendiren flaş açıklama!

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle koronavirüsle mücadele döneminde özverili bir çalışmaya imza atan sağlık çalışanları hakkında açıklama yaptı. Gerekli çalışmaların sürdüğü belirten Bakan Koca, "Çok yakında sonuçlar görülecek" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının beklediği düzenlemeler hakkında daha önce açıklama yapmıştı. Bakan Koca yaptığı yeni duyuruda hazırlıkların devam ettiğini vurguladı.

"ÇOK YAKINDA"

Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hekimlerin, tüm sağlık personelinin sorunları tüm toplumun, devletin sorunudur, Covid-19'un en büyük ciddiyeti gösterdiği döneme eş önemde. Uzun süredir gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Çok yakında sonuçlar görülecek." ifadelerine yer verdi.

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