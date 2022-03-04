Son dakika: Sağlık Bakanı Koca’dan sağlık çalışanlarını ilgilendiren flaş açıklama!

"ÇOK YAKINDA"

Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hekimlerin, tüm sağlık personelinin sorunları tüm toplumun, devletin sorunudur, Covid-19'un en büyük ciddiyeti gösterdiği döneme eş önemde. Uzun süredir gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Çok yakında sonuçlar görülecek." ifadelerine yer verdi.