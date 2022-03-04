İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? TYP başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alım sonucunda adaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda görevlendirilecek. İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programlar kapsamında yapılan personel alımları TYP iş ilanları, başvur tarihleri, şartları gibi araştırmalarla son dönemde gündeme taşınıyor. İşte, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? TYP başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İl İl duyurular...