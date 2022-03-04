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İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? TYP başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İl İl duyurular...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2022
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İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? TYP başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İl İl duyurular...

İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İŞKUR tarafından TYP personel alımı ilanları güncel olarak duyuruluyor. Toplum yararına yapılacak olan bu çalışma özellikle istihdam alanında zorluk çeken vatandaşlar için olumlu yönde ilerlemeye devam ediyor. İş arayan vatandaşlar tarafından duyurular yakından takip ediliyor. İşte, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? TYP başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İl İl duyurular...

İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? TYP başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alım sonucunda adaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda görevlendirilecek. İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programlar kapsamında yapılan personel alımları TYP iş ilanları, başvur tarihleri, şartları gibi araştırmalarla son dönemde gündeme taşınıyor. İşte, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? TYP başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İl İl duyurular...

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Açılan sayfada çıkan ekranda ARA butonuna bastıktan sonra yayınlanan TYP ilanlarını görebilir ve size uygunsa başvuru yapabilirsiniz.

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

TYP UYGULAMA ALANI;

TYP'nin Çevre temizliği, Kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması, Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması, Ağaçlandırma, Park düzenlemeleri, Vadi ve dere ıslahı, Erozyon engelleme çalışmalarında kullanıldığı belirtilmiştir.

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