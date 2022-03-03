Türkiye’ye ABD’den ziyaret! 4-11 Mart tarihleri arasında kritik görüşme

SHERMAN'IN MADRİD, FAS, CEZAYİR VE KAHİRE TEMASLARI

Açıklamada, Sherman'ın daha sonra 7 Mart'ta Madrid'de İspanya Dışişleri Bakanı Angeles Moreno Bau ile bir araya geleceği ve burada da ABD-İspanya Siber Güvenlik Diyaloğu'nun açılış toplantısına katılacağı belirtildi.

İkilinin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, koordineli olarak buna verilen yanıt ve güçlü transatlantik ortaklığı da dahil olmak üzere bir dizi sorunu ve zorluğu ele alacağı vurgulanan açıklamada, "Bakan Yardımcısı daha sonra 8-9 Mart'ta Fas'ın Rabat ve Kazablanka kentine gidecek." denildi.

Açıklamada, Sherman'ın Fas'ta Bölgesel Siyasi Konular üzerine ABD-Fas Stratejik Diyaloğu Toplantısı'nda ABD heyetine liderlik yapacağı ifade edildi.