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Son dakika: Ukrayna'dan tarım ithalatında yeni adım

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Giriş Tarihi: 03.03.2022 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022
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Son dakika: Ukrayna’dan tarım ithalatında yeni adım

Son dakika haberleri... Ukrayna'dan yapılacak tarım ürünleri ithalatıyla ilgili bir dizi düzenlemeyi içeren Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de çeşitli kararlar yer aldı.

Bu kararlardan biri de Ukrayna'dan yapılacak tarım ürünleri ithalatı ile ilgili oldu.

Ukrayna ile Rusya savaşının ardından ardından ülkemizdeki gıda arz güvenliğinin sağlanması adına değişikliğe gidildi.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o karar:
Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle ülkemizde gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla, Ukrayna'dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına (Bakanlık) sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, söz konusu ülke yetkili otoriteleri tarafından yeniden düzenlenmeye başlayıncaya kadar resmi kontrollerde aranmaz. Resmi kontroller, Bakanlık tarafından risk esaslı analiz sıklığına göre yürütülür.

Bu kararın uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek özel ve zorunlu hallerde karar vermeye Bakanlık (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

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