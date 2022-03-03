Rusya bu tuzağa neden düştü? Batı müdahale edince önleyici, Rusya yapınca işgal!



12 Eylül'den 15 Temmuz'a kadar bütün "darbelerin" arkasında olan, Türk siyasetini vesayet altında tutmak için her yola başvuran, en son olarak da Biden marifetiyle muhalefeti dizayn eden, patronu olduğu NATO'nun bir tatbikatında Atatürk ve Erdoğan'ı hedefine koyan, Yunanistan'ı silah deposu haline getiren, terör örgütüne binlerce TIR silah yardımı yapan hangi devletti?

Rusya mı, ABD mi?

O halde gargara yapmanın âlemi var mı?

Hayır yani, istediği ülkeyi cezalandırma hakkını elinde bulundurduğuna inanacak kadar büyüklük taslayan Batı'nın, Rusya'ya diz çöktürmekle yetineceğini mi sanıyorsunuz?

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