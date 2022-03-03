Rusya bu tuzağa neden düştü? Batı müdahale edince önleyici, Rusya yapınca işgal!
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 8. günde devam ederken, Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna "Vay canına, kötü yola düşmüş!" başlıklı yazıyı köşesine taşıdı. Tuna, Lavrov'un "Barış görüşmelerinin ikinci turunu ABD'nin direktifiyle Ukrayna erteliyor" sözlerini hatırlatarak, "Batı müdahale edince önleyici savaştır, Rusya müdahale edince işgal." ifadelerini kullandı.
Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın arka yüzüyle alakalı "Vay canına, kötü yola düşmüş!" başlıklı yazısını köşesine taşıdı. Tuna, çatışmaların nedeniyle ilgili çarpıcı ifadelerde bulunurken, "Batı müdahale edince önleyici savaştır, Rusya müdahale edince işgal." dedi.
Haliyle, paşa gönlünüze göre kaptırıp gider, "Kahrolsun ABD ve Rusya ve Çin" diye bağırıp çağırabilirsiniz.
Nasılsa dilin kemiği yok, hazır "kahrolsun" demişken, isterseniz Mançurya'yı da işin içine katabilirsiniz.
Bizim Hüseyin Atlansoy'un "İyi Günler İlerde Anneanne" şiirinde dediği gibi, "...kahrolur biz böyle deyince / devr-i daim düzeniyle dönen dünya / mançurya da kahrolur / niye kahrolacaksa..."
Gelgelelim...
"Yaşasın tam bağımsız Türkiye" sloganında samimiyseniz, "tehdit değerlendirmesi" yapmak zorundasınız.
E tabii "sinsi" yahut "ahmak" değilseniz.
12 Eylül'den 15 Temmuz'a kadar bütün "darbelerin" arkasında olan, Türk siyasetini vesayet altında tutmak için her yola başvuran, en son olarak da Biden marifetiyle muhalefeti dizayn eden, patronu olduğu NATO'nun bir tatbikatında Atatürk ve Erdoğan'ı hedefine koyan, Yunanistan'ı silah deposu haline getiren, terör örgütüne binlerce TIR silah yardımı yapan hangi devletti?
Rusya mı, ABD mi?
O halde gargara yapmanın âlemi var mı?
Hayır yani, istediği ülkeyi cezalandırma hakkını elinde bulundurduğuna inanacak kadar büyüklük taslayan Batı'nın, Rusya'ya diz çöktürmekle yetineceğini mi sanıyorsunuz?
***
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Barış görüşmelerinin ikinci turunu ABD'nin direktifiyle Ukrayna erteliyor" diyor.
Şayet böyleyse, Ukrayna-Rusya çatışmasını tasarlayanın kim olduğu da belli demektir.
Soru şudur: Rusya bu tuzağa neden düştü?
Seçeneksizliklerini anlıyorum.
Yine de bir yandan mücahitlerin Afganistan'ı ele geçirmelerinin kırılgan iç yapıları için çok büyük tehdit oluşturacağını söyleyip Sovyetler Birliği'ni 13 yıl süren Afganistan işgaline sürükleyen, öte yandan mücahitlere silah yardımı yapan Brzezinski'lerin şeytanlıklarından hiç mi ders çıkarmadılar sorusu aklımdan çıkmıyor!..
***
Lavrov, "Ekonomik yaptırımları tahmin ediyorduk, önlemlerimizi de almıştık ama sporcuların, gazetecilerin hedef alınmasını beklemiyorduk" diyor.
İstediklerine sansür uygulayan sosyal medya devlerinin oluşturacakları korkunç algıyı bekliyorlar mıydı peki?
Ambargo nedeniyle on binlerce çocuğun ölümüne neden olan işgali, "Irak'a demokrasi getirmek" şeklinde tüm dünyaya yutturan Batı'nın korkunç propaganda gücünü hesaba katmışlar mıydı?
Gördüler işte:
Ukrayna'ya "demokrasi getirmeye" kalkıştılar, demokrasi şöyle dursun, Dostoyevski ve Tolstoy'un bile gündüz gözüyle yasaklanmasına neden oldular!
Trajikomik ama gerçek budur!
Batı müdahale edince önleyici savaştır, Rusya müdahale edince işgal.
Yetmezmiş gibi Putin'den de Hitler üretmeye çalışıyorlar. Hollywood hazırlıklara başlamıştır.
Edinburgh Üniversitesi'nden Juliet Kaarbo misali akademisyenler çoktan işbaşı yaptılar zaten. Doğu Ergil gibi anlı şanlı profesörlerimiz de bu saçmalıkları, "Lütfen okuyun, oldukça aydınlatıcı" diye öneriyorlar.
Efendim Putin'in Kovid izolasyonu sırasında psikolojisi iyice bozulmuş, bu izolasyon onu paranoyaya itmiş. Uzun süre iktidarda kalınca da güç zehirlenmesine maruz kalmış. Kibirli, lanet bir adam olmuş çıkmış yani.
Hülasa, Putin kötü yola düşmüşmüş!..
Bilmiyorum aydınlanabildiniz mi, ben çok aydınlandım!
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