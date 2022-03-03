CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz’den kadrolaşmayı itiraf etti! İYİ Partili isimler ve meclis üyeleriyle istişare ediyoruz

"Ya burada aslında sıkıntı şu. Şimdi benden adam alıp almamak değil. Kısaca özetliyelim şuanda büyükşehir belediyemiz 655 kişilik bir ilan çıktı. 7'nci ayda açıklanan tasarruf kararnamesi gereği yeni bir alım yapma şansları yok. Emekli olan istifa eden ya da vefat edenlerin yerine boşalan kadrolara 2021 yılında boşalan kadrolara 655 kişi demek oda İŞKUR'da ilanı açıklıyorsun. Başvuru ne kadar Ali Bey biliyor musunuz? 20 binin üzerinde düşünün yani. Ya orda kontenjanda sıkıntı yok.

Biz belediye başkanımızla yaptığımız istişarelerde, tabiki de burda İYİ Parti'nin de var, belediye başkanlığının meclis üyelerininde var, partininde var. Biz onu adaletli bir şekilde ihtiyaca göre kendi aramızda konuşup hallediyoruz. Orda bir kavgamız dövüşümüz yok."

İLK İTİRAFI BU DEĞİL

Geçtiğimiz yıl CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas da kadrolaşma itirafında bulunmuştu. Partisinin değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.