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Niğde ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Niğde ve Nevşehir'de okullar tatil olacak mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2022
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Niğde ve Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Niğde ve Nevşehir’de okullar tatil olacak mı?

Niğde ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerden kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için son dakika uyarısı geldi. Hangi illerde okulların tatil olacağı merak ediliyor. İşte, Niğde ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Niğde ve Nevşehir'de okullar tatil olacak mı?

Niğde ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Niğde ve Nevşehir'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il ve bölgede yağış uyarısı yapıldı. Bu süreçte yoğun kar yağışınin etkisini gösterdiği illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Niğde ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Niğde ve Nevşehir'de okullar tatil olacak mı?

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu da güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak kuvvetli yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli kar şeklinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli sağanak şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

NİĞDE VE NEVŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar tatili hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylar haberimizde yer alacak.

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