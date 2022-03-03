Niğde ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Niğde ve Nevşehir'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il ve bölgede yağış uyarısı yapıldı. Bu süreçte yoğun kar yağışınin etkisini gösterdiği illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Niğde ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 4 Mart Niğde ve Nevşehir'de okullar tatil olacak mı?