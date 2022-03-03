03 Mart 2022, Perşembe
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Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2022 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022
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Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

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