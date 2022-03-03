Savaştan 3 saat önce doğan Türk bebek İstanbul’da! Devletimizden Allah razı olsun

ÖNCE SEVİNCİ SONRA KORKUYU YAŞADILAR

Özdemir, "Oğlum 24 Şubat'ta saat 00.03'de dünyaya geldi. Bu mutlulukla ne yapacağımı şaşırdım. Lakin 3 saat sonra siren ve bomba sesleriyle birlikte irkildik. Hayatımızda ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Hastane odasındaydık ve hemşireler geldi birden. Sığınağa gitmemiz gerektiğini söylediler. Şoktaydım. Ne olduğunu anlamadık. Sabaha kadar bomba ve siren sesleri... Sevinç yerini korkuya, sıkıntıya; aynı zamanda koruma çabasına, nasıl koruyabilirim gibisine girdi. Çok şükür geldik. Şu anda İstanbul'dayız. Eşimin ailesi bizi Romanya sınırına bıraktı. Oradan taksiyle Bükreş'e geldik. Romanya'da bir gece kaldık. Sonra Bükreş'te de Türk Hava Yolları'nın uçağıyla buraya geldik" dedi.

UKRAYNA SAVAŞININ ORTASINDAKİ TÜRK BEBEKLER

Öte yandan tahliye uçaklarıyla gelen bebekli ailelerden bir başkası ise Aydın ailesiydi. Eşi Alesya ile birlikte uzun süredir Harkov'da yaşayan Murat Aydın, 1 aylık kızları Asya bebek ile İstanbul'a geldi. Oldukça zor günler geçiren Murat Aydın ise yaşadıklarını ve savaştan kaçışlarını şu şekilde anlattı: