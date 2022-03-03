03 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakırköy ve Bağcılar'da kumar operasyonu

Bakırköy ve Bağcılar'da kumar operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2022
ABONE OL
Bakırköy ve Bağcılar’da kumar operasyonu

Bakırköy'de bir dernek ile Bağcılar'da bir kıraathaneye yapılan kumar baskınında, kumar oynayan kişilere 9 bin 95 lira para cezası uykulanırken, 2 kişiye adli işlem yapıldı. Yapılan kumar baskınları cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA