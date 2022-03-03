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SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı günün Kovid-19 tablosunu açıkladı | 3 Mart 2022 vaka - vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 03.03.2022 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022
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SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı günün Kovid-19 tablosunu açıkladı | 3 Mart 2022 vaka - vefat rakamları

Sağlık Bakanlığı, 3 Mart 2022 tarihine ait Türkiye'nin günlük korona virüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Son 24 saatte Türkiye'de vaka rakamları ne kadar oldu? Kaç kişi Covid-19'da vefat etti? Detaylar son dakika haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı 3 Mart 2022 tarihine ait corona virüs (Covid-19) tablosunu duyurdu.

VAKA VE VEFATLARDA SON DURUM

Koronavirüs tablosuna göre; 49 bin 424 kişinin PCR testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (3 MART 2022)

02 MART

01 MART

28 ŞUBAT

27 ŞUBAT

26 ŞUBAT

25 ŞUBAT

24 ŞUBAT

23 ŞUBAT

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


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