Hayırseverin villasını ’aşevi yapacağız’ diye satmışlar! İşte olay ifade

Savcılık konu ile ilgili soruşturma başlattı. Yeşilsakız'dan şikayetçi olan Kaçamak ifadesinde, "Lütfü Yeşilsakız, Halil Bey'e ait yazlığın satılarak Isparta'da aş evi yapılacağını söyledi. Beni kandırdı. Bana sormadan adıma vekâlet çıkaran, bilmediğim evrakları imzalattıran, bu imza ile Halil Gelendost'un yazlığını benim vasıtam ile sattıran Lütfü Yeşilsakız'dan şikayetçiyim" dedi.

Yaklaşık 400 milyon lira servete sahip Lütfü Yeşilsakız'ın bir ay önce vefat ettiği, bu şikayet doğrultusunda çocukları ve eşinin yargılanabileceği belirtildi. Halil Gelendost'un satılan yazlığının bulunduğu lüks sitedeki villa fiyatlarının konumuna göre 5 ile 28 milyon lira arasında değiştiği öğrenildi.

Darüşşafaka Urla Yaşam Huzurevi'nde kalan hayırsever emekli jandarma Hakim Albay Halil Gelendost, 30 Eylül 2021'de 102 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Gelendost'un ölümü sevenlerini yasa boğdu.