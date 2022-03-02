Denizli'de yarın okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe Denizli'de okullar tatil olacak mı?
Denizli'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Mart Perşembe günü için bazı illere kar yağışı uyarısı yaptı. MGM tarafından yapılan açıklamaya göre kar yağışı olan iller arasında Ankara, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Konya’da bulunuyor. İşte, Denizli'de yarın okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe Denizli'de okullar tatil olacak mı?
Denizli'de yarın okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe Denizli'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Denizli'de yarın okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe Denizli'de okullar tatil olacak mı?
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Denizli
Denizli Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından riskler oluşturabileceğinden 03 Mart 2022 Perşembe günü bir gün süreyle, tüm seviyedeki okullarda eğitim-öğretime ara verilmesine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelimizin idari izinli sayılmasına Valiliğimizce karar verilmiştir." denildi.
Isparta
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün dün uyarıda bulunduğu Isparta'da saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı, kentte etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması başlattı. Kent merkezinde kar kalınlığı 7, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.
Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte ilk ve orta dereceli okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, sürücü kurslarının perşembe 1 gün tatil edildiği kaydedildi. Kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamilelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olacağı, gerekmedikçe özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı.
Burdur
Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı il genelinde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarında, özel eğitim anaokullarında, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde; yüz yüze eğitim faaliyetlerinin rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmete, Burdur merkez ve ilçelerinde görevli fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan kamu çalışanları bir gün izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, olumsuz hava şartlarından dolayı kent genelinde okulların yarın tatil edildiğini belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çiçek, kar yağışının gece boyu devam etmesinin beklendiğini ve yarın sabah oluşacak buzlanma nedeniyle okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiğini kaydetti. Ayrıca kentte görev yapan hamile, engelli ve gazi olan kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacakları öğrenildi.
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