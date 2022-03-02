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Emine Erdoğan'dan Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi'ne önemli mesaj: Şiddet tüm topluma etki eden yıkıcı bir deneyimdir

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Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
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Emine Erdoğan’dan Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi’ne önemli mesaj: Şiddet tüm topluma etki eden yıkıcı bir deneyimdir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadına yönelik şiddet maalesef tüm dünyada ortak olarak tecrübe edilen insanlığa musallat olmuş, habis bir durumdur. Şiddetin hiçbir topluma, kültüre ya da coğrafyaya özel olmadığını biliyoruz. Şiddet olgusu sadece maruz kalan kişiyi değil, tüm topluma etki eden yıkıcı bir deneyimdir" dedi.

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