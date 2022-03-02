Son dakika: Sağlık Bakanlığı 02 Mart Çarşamba Çarşamba vaka ve vefat rakamlarını açıkladı I Günün koronavirüs tablosu
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 02 Mart Çarşamba gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 407.536 testin 56.780'i pozitif çıktı. İşte günün Covid-19 tablosu...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 02 Mart 2022 tarihinin koronavirüs (Kovid-19) verilerini açıkladı.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Ayrıntılar geliyor...
01 MART
28 ŞUBAT
27 ŞUBAT
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