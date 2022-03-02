02 Mart 2022, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 02 Mart Çarşamba Çarşamba vaka ve vefat rakamlarını açıkladı I Günün koronavirüs tablosu

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Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 02 Mart Çarşamba Çarşamba vaka ve vefat rakamlarını açıkladı I Günün koronavirüs tablosu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 02 Mart Çarşamba gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 407.536 testin 56.780'i pozitif çıktı. İşte günün Covid-19 tablosu...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 02 Mart 2022 tarihinin koronavirüs (Kovid-19) verilerini açıkladı.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Ayrıntılar geliyor...

01 MART

28 ŞUBAT

27 ŞUBAT

26 ŞUBAT

25 ŞUBAT

24 ŞUBAT

23 ŞUBAT

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