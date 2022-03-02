HES Kodu zorunluluğu kalkıyor mu, kalktı mı? HES Kodu yasağı kalktı mı, nerelerde kalkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs Bilim Kurulunun bugün, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını açıkladı. Vatandaşlar açıklama sonrasında HES kodu uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor. İşte, HES Kodu zorunluluğu kalkıyor mu, kalktı mı? HES Kodu yasağı kalktı mı, nerelerde kalkacak? Sağlık Bakanı son dakika açıklaması...