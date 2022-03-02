HES Kodu zorunluluğu kalkıyor mu, kalktı mı? HES Kodu yasağı kalktı mı, nerelerde kalkacak? Sağlık Bakanı son dakika açıklaması...
HES Kodu zorunluluğu kalkıyor mu, kalktı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile 2 Mart Çarşamba günü önemli bir duyuru yapacağını ifade etmişti. Açıklama sonrasında gündem olan konunun ne olduğu merak ediliyor. Diğer yandan HES Kodunun kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. İşte, HES Kodu zorunluluğu kalkıyor mu, kalktı mı? HES Kodu yasağı kalktı mı, nerelerde kalkacak? Sağlık Bakanı son dakika açıklaması...
HES Kodu zorunluluğu kalkıyor mu, kalktı mı? HES Kodu yasağı kalktı mı, nerelerde kalkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs Bilim Kurulunun bugün, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını açıkladı. Vatandaşlar açıklama sonrasında HES kodu uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor. İşte, HES Kodu zorunluluğu kalkıyor mu, kalktı mı? HES Kodu yasağı kalktı mı, nerelerde kalkacak? Sağlık Bakanı son dakika açıklaması...
"BİR SÜREDİR BEKLENEN AÇIKLAMA"
Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın (bugün) saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" dedi.
İŞTE ALINMASI BEKLENEN KARARLAR
Bakan Koca'nın açıklayacağı müjdenin detayları da belli oldu.
1-) HES kodunun kaldırılması
2-) PCR testinin ve maske uygulamasının gözden geçirilmesi,
3-) Tedbirlerin gevşetilmesi ile vaka sayılarının durumu sonucunda Bilim Kurulu'nun vereceği karara göre müjdeli haberin açıklanacak.
Sağlık Bakanlığınca açıklanan 1 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 59 bin 885 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 oldu.
Bir günde toplam 403 bin 117 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 71 bin 545 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan günün verilerini yorumladı.
"DÜNYA GENELİNDE KISITLAMALAR KALDIRILIYOR"
Bakan Koca, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız." ifadelerini kullandı.
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