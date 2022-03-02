T129 ATAK'lar jandarmaya teslim edildi
Türkiye'nin yerli ve milli helikopteri T129 ATAK'ın Jandarma Genel Komutanlığı'na teslimatlarına devam edildi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada "bağımsız savunma sanayi" vurgusu yaptı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na T129 ATAK helikopteri teslim ettiklerini belirterek, "Dünyanın geçmiş olduğu kritik süreç bizlere bir kez daha tam bağımsız savunma sanayinin önemini gösterdi" dedi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı'na T129 ATAK helikopteri teslim ettiklerini açıkladı.
Helikopterin görüntüsünü de paylaşan Demir, "Dünyanın geçmiş olduğu kritik süreç bizlere bir kez daha tam bağımsız savunma sanayinin önemini gösterdi. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyor ve güvenlik güçlerimizin envanterindeki yerli platformları artırıyoruz" dedi.
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