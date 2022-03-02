T129 ATAK’lar jandarmaya teslim edildi

Helikopterin görüntüsünü de paylaşan Demir, "Dünyanın geçmiş olduğu kritik süreç bizlere bir kez daha tam bağımsız savunma sanayinin önemini gösterdi. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyor ve güvenlik güçlerimizin envanterindeki yerli platformları artırıyoruz" dedi.

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