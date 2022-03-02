Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ’değişiklik yapmanın zamanı geldi’ diyerek duyurdu! Gözler Bilim Kurulu Toplantısı’nda! İşte alınması beklenen kararlar

Bakan Koca, dünkü yaptığı açıklamasında, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.