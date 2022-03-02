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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'değişiklik yapmanın zamanı geldi' diyerek duyurdu! Gözler Bilim Kurulu Toplantısı'nda! İşte alınması beklenen kararlar

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Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ’değişiklik yapmanın zamanı geldi’ diyerek duyurdu! Gözler Bilim Kurulu Toplantısı’nda! İşte alınması beklenen kararlar

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Saat 18.00'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak. Öte yandan Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada, "Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı. Peki maskeler ne zaman çıkacak? HES Kodu uygulaması kalkıyor mu? İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Koronavirüs Bilim Kurulu'nun salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtılamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını duyurdu.

Bakan Koca, dünkü yaptığı açıklamasında, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

MASKE KONUSU DA ELE ALACAĞIZ
Bu açıklamaların ardından 'Maske kalkacak mı?' sorusu merak edilmeye başlandı. Bakan Koca, bu sorulara da yanıt verdi.

Bugünkü açıklamasında Bakan Koca, "SAAT 18.00'DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu!" dedi.

Bakan Koca ayrıca, "11 MART 2020: Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır. (Türkiye'de İlk Vaka açıklamasından)

2 MART 2022: Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi. (Detaylar SAAT 18.00'DA, basın açıklamasında)" ifadelerini kullandı.

İŞTE ALINMASI BEKLENEN KARARLAR

Bakan Koca'nın açıklayacağı müjdenin detayları da belli oldu.

1- HES kodunun kaldırılması

2-PCR testinin ve maske uygulamasının gözden geçirilmesi

3- Tedbirlerin gevşetilmesi ile vaka sayılarının durumu sonucunda Bilim Kurulu'nun vereceği karara göre müjdeli haberin açıklanacak.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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