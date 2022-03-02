Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna Rusya Ukrayna savaşını kaleme aldı! Dikkat çeken Bayraktar TB2 detayı: Bunlar nasıl şeytanlıklardır?
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun 7. gününe girilirken Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna "Bunlar nasıl şeytanlıktır?" başlıklı yazıyı köşesine taşıdı. Tuna yazısında "Nedir şu Bayraktar TB 2 vurgulu dolmuşa getirme gayretleri? Sanki savaş Ukrayna ile Rusya arasında değil de Bayraktar TB 2 ile Rusya arasında geçiyor! Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "Ne Rusya'dan vazgeçeriz ne Ukrayna'dan" dediği halde, Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek için her fırsatı deniyorlar." ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun 7. gününde çatışmalar devam ederken, Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna "Bunlar nasıl şeytanlıktır?" başlıklı yazıyı köşesine taşıdı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin komedyenlik yaptığı dönemdeki Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hakaret ettiği o kırmızı fesli şovunu izleyince, bunların gözünde hiç değişmeyeceğimizi bir kez daha anladım.
Türk erkekleri Amerikan tıraşı olsalar da, oralarını buralarını dövmeyle doldursalar da bunların gözünde "feslidirler."
Hülasa, bunların gözünde tüm Türk erkekleri feslidir. Tarihçi Kadir Mısıroğlu'nu "fesli" diye aşağılamaya çalışanlar hariç değil...
Türk kadınları da istedikleri kadar dekolte giyseler bunların gözünde çarşaflıdırlar!
Turizm tanıtım materyallerine varıncaya kadar bu böyledir.
Bunda da anlaşılmayacak bir şey yok.
Tarihi hafızaları, Türk'ün ruh kökünü unutmaya engeldir. Biz unutsak bile.
Anlamakta zorluk çektiğim, bizim hamasetle çalışan ahmaklar olduğumuzu nerden çıkartıyorlar?
Nedir şu Bayraktar TB 2 vurgulu dolmuşa getirme gayretleri?
***
Sanki savaş Ukrayna ile Rusya arasında değil de Bayraktar TB 2 ile Rusya arasında geçiyor!
Gün geçmiyor ki bu "algıya" bir yenisini eklemesinler!
Geçen gün de Ukrayna Savunma Bakanlığı, Türkiye'den aldıkları Bayraktar TB Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Rus hava savunma sistemlerini imha ettiklerine dair görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınlamış.
Görüntüler fake olabilir, yapmadıkları şey değil.
Lakin, mesele bu değil.
Mesele, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "Ne Rusya'dan vazgeçeriz ne Ukrayna'dan" dediği halde, bunu da retorikte bırakmayıp, Avrupa Konseyi'nde Rusya'nın üyeliğini askıya alma oylamasında Türkiye çekimser kalarak fiiliyata döktüğü halde irademize saygı duymamaları.
Zerre saygıları olsaydı Bayraktar İHA/SİHA almak için Türkiye ile temasta olduklarını söylerler miydi?
***
Gülsüm Halilova'nın haberine göre, Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi daha fazla Bayraktar İHA/SİHA almak için Türkiye ile temas halinde olduklarını dile getirmiş ya onu diyorum.
Bunlar nasıl şeytanlıklardır?
Savaş öncesi silah satmak ticarete girer, ama savaşta bu en hafif ifadeyle taraf tutmaktır.
Şuncacık şeyi fehmedemeyecek kadar hamakatla malul olduğumuzu mu sanıyorlar?
Tamam, Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek için her fırsatı deniyorlar. Fakat bu kadar da kör gözüm parmağına olmaz ki.
İki Rus uçağı düşürüldü olmadı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov katledildi olmadı, Ermenistan- Azerbaycan savaşında karşı karşıya getirmek istediler yine olmadı, şimdi mi olacak?!
Bayraktar TB 2'leri öyle övüyorlar ki, şayet silahlara Nobel Barış Ödülü verilseydi, hiç düşünmez verirlerdi, o derece!
E hani Karabağ harekâtında mezkûr silahlar kullanıldığında "Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz..." diyordunuz. Utanmayı sürdürün işte, ne diye gurur duyarcasına kaptırıp gidiyorsunuz.
Kendinizle gurur duymaya devam edin, bizi karıştırmayın!
Ukrayna'nın bizden SİHA almasına ne gerek var. "Kara ordumuz" dediğiniz terör örgütüne milyonlarca dolarlık silah yardımı yapıyorsunuz da Ukrayna'ya üç beş milyonluk SİHA'ları mı çok görüyorsunuz!
Ayıp!..
Bizim gibi "Rusya'dan da vazgeçmeyiz" diye ilan etmiş de değilsiniz. Tam aksine, Putin'den Hitler üretmekle meşgulsünüz.
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