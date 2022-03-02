Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna Rusya Ukrayna savaşını kaleme aldı! Dikkat çeken Bayraktar TB2 detayı: Bunlar nasıl şeytanlıklardır?

Gülsüm Halilova'nın haberine göre, Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi daha fazla Bayraktar İHA/SİHA almak için Türkiye ile temas halinde olduklarını dile getirmiş ya onu diyorum.

Bunlar nasıl şeytanlıklardır?

Savaş öncesi silah satmak ticarete girer, ama savaşta bu en hafif ifadeyle taraf tutmaktır.

Şuncacık şeyi fehmedemeyecek kadar hamakatla malul olduğumuzu mu sanıyorlar?

Tamam, Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek için her fırsatı deniyorlar. Fakat bu kadar da kör gözüm parmağına olmaz ki.

İki Rus uçağı düşürüldü olmadı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov katledildi olmadı, Ermenistan- Azerbaycan savaşında karşı karşıya getirmek istediler yine olmadı, şimdi mi olacak?!