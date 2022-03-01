OGS ve HGS değişimi nereden, nasıl yapılıyor? OGS kalktı mı, ne zaman kalkacak?
OGS ve HGS değişimi nereden, nasıl yapılıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü OGS'nin kaldırıldığını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Araç sahipleri artık otoyol ve köprü geçişlerinde OGS yerine HGS kullanacak. İşte, OGS ve HGS değişimi nereden, nasıl yapılıyor? OGS kalktı mı, ne zaman kalkacak?
OGS ve HGS değişimi nereden, nasıl yapılıyor? OGS kalktı mı, ne zaman kalkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Otomatik Geçiş Sistemi'nin (OGS) artık kullanılmayacağını açıklamıştı. İşte, OGS ve HGS değişimi nereden, nasıl yapılıyor? OGS kalktı mı, ne zaman kalkacak?
OGS KALKTI MI, NE ZAMAN KALKACAK?
OGS sistemi 31 Mart itibarıyla kalkıyor. Araç sahipleri bundan böyle OGS cihazları yerlerini HGS'lere bırakacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Ülkemizdeki geçişi ücretli olan otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri Otomatik Geçiş sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edilmektedir.
Ücret toplama sistemlerinde OGS ve HGS olmak üzere iki sistemin olması, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olmaktadır.
İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına 31 Mart 2022 tarihinden itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir.
Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.
OGS VE HGS DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIYOR?
OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı bankadan ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecek. KGM'den yapılan açıklamada "Daha iyi hizmet verebilmek adına, 31 Mart 2022'den itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecek." denildi.
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