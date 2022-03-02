Giriş Tarihi:
02.03.2022
Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
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Açık ve kapalı alanda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Saat 18.00'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak. İşte, Açık ve kapalı alanda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı kaldırıldı mı?