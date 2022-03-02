POMEM ADAY İŞLEMLERİ: 28. Dönem POMEM mülakatları ne zaman 2022? POMEM sözlü mülakat yerleri açıklandı mı?
28. Dönem POMEM mülakatları ne zaman 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 28. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklandı. Mülakat yerleri için gelecek açıklamaları bekleyen adaylar detayları merak ediyor. İşte, 28. Dönem POMEM mülakatları ne zaman 2022? POMEM sözlü mülakat yerleri açıklandı mı?
28. Dönem POMEM mülakatları ne zaman 2022? POMEM sözlü mülakat yerleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 28. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklandı. Konu hakkında gelen açıklamanın detayları adaylar tarafından sorgulanıyor. İşte, 28. Dönem POMEM mülakatları ne zaman 2022? POMEM sözlü mülakat yerleri açıklandı mı?
28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.
İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların, Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
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- POMEM ADAY İŞLEMLERİ: 28. Dönem POMEM mülakatları ne zaman 2022? POMEM sözlü mülakat yerleri açıklandı mı?
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