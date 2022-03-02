POMEM ADAY İŞLEMLERİ: 28. Dönem POMEM mülakatları ne zaman 2022? POMEM sözlü mülakat yerleri açıklandı mı?

28. Dönem POMEM mülakatları ne zaman 2022? POMEM sözlü mülakat yerleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 28. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklandı. Konu hakkında gelen açıklamanın detayları adaylar tarafından sorgulanıyor. İşte, 28. Dönem POMEM mülakatları ne zaman 2022? POMEM sözlü mülakat yerleri açıklandı mı?