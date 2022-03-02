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Son dakika: Suriye'den giriş yapmaya çalışan DEAŞ'lı teröristler yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
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Son dakika: Suriye’den giriş yapmaya çalışan DEAŞ’lı teröristler yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, sınırlarımızdaki terör tehlikesine karşı mücadelenin devam ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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