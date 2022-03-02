Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı mı, ne açıklayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Mart Çarşamba günü Bilim Kurulu sonrasında önemli bir konu açıklayacağını duyurdu. İşte, Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı mı, ne açıklayacak? Bilim Kurulu kararları...