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Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı mı, ne açıklayacak? Bilim Kurulu kararları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
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Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı mı, ne açıklayacak? Bilim Kurulu kararları...

Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin bir araya geleceği Bilim Kurulu toplantısı için geri sayım bitti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ne zaman açıklama yapacağı merak ediliyor. İşte, Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı mı, ne açıklayacak? Bilim Kurulu kararları...

Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı mı, ne açıklayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Mart Çarşamba günü Bilim Kurulu sonrasında önemli bir konu açıklayacağını duyurdu. İşte, Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı mı, ne açıklayacak? Bilim Kurulu kararları...

BİLİM KURULU TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Bilim Kurulu Toplantısı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri bugün saat 16.00'da bir araya geldi. Bilim Kurulu Toplantısının 18.00'de bitmesi bekleniyor.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 18.00'da yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu" dedi.

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ NELER?

Bakan Koca, "11 Mart 2020: Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır. (Türkiye'de İlk Vaka açıklamasından), 2 Mart 2022: Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi. (Detaylar saat 18.00'da, basın açıklamasında)" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, toplantının ardından yapılacak açıklamasının bir süredir beklenen açıklama olacağına inandığını söyledi.

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