02 Mart 2022, Çarşamba
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nuri Killigil Paşa'yı andı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nuri Killigil Paşa’yı andı

Son dakika habeleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ölümünün 73'üncü yıl dönümünde andı.

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