Fahrettin Koca basın açıklaması CANLI İZLE! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ahaber canlı yayın izle!

BİLİM KURULU TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Bilim Kurulu Toplantısı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri bugün saat 16.00'da bir araya geldi. Bilim Kurulu Toplantısının 18.00'de bitmesi bekleniyor.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 18.00'da yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu" dedi.