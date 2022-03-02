02 Mart 2022, Çarşamba
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Fahrettin Koca basın açıklaması CANLI İZLE! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ahaber canlı yayın izle!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
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Fahrettin Koca basın açıklaması CANLI İZLE! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ahaber canlı yayın izle!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ahaber canlı yayın izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin bir araya geleceği Bilim Kurulu toplantısı için geri sayım bitti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ne zaman açıklama yapacağı merak ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlı yayında açıklayacağı konu hakkında araştırmalar sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Mart Çarşamba günü Bilim Kurulu sonrasında önemli bir konu açıklayacağını duyurdu. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ahaber canlı yayın izlemek için detaylar haberimizde...

BİLİM KURULU TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Bilim Kurulu Toplantısı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri bugün saat 16.00'da bir araya geldi. Bilim Kurulu Toplantısının 18.00'de bitmesi bekleniyor.

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MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 18.00'da yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu" dedi.

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ NELER?

Bakan Koca, "11 Mart 2020: Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır. (Türkiye'de İlk Vaka açıklamasından), 2 Mart 2022: Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi. (Detaylar saat 18.00'da, basın açıklamasında)" ifadelerini kullandı

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