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Van'da dere yatağına gizlenmiş 116 kaçak göçmen yakalandı

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Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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Van’da dere yatağına gizlenmiş 116 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde dere yatağına gizlenmiş Afganistan uyruklu 116 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

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