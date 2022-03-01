İkna odalarında kaydedilen o görüntüler nerede

O GÖRÜNTÜLER NEREDE?

15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği "Hafızanda Ne Var?" programında konuşan gazeteci Gülşen Özer ise o günlerden geriye aklında tek bir sorunun kaldığını söyledi. "Nur Serter'in karşısına oturttuğu ve kız öğrencilerden başlarını açmasını istediği İkna Odası kayıtları nerede?" diye soran Özer, o dönemle ilgili sadece askerlerin yargılanmasının yetersiz olduğuna dikkat çekti.

O dönemde, "Psikolojik Bir İşkence Metodu Olarak İkna Odaları" adlı kitabın yazarı da olan Özer, programda yaptığı konuşmada, "2000'lerin başında bir gün TV'de Nur Serter'in ikna odalarında kızlarla çay, kahve içip sohbet ettik dediğini duyunca kendimi tarihe karşı sorumlu hissedip bu kitabı yazmaya başladım" dedi.

28 Şubat yargılamalarıyla ilgili başörtülülerin intikamcı, kindar diye lanse edildiğini ifade eden Gülşen Özer "Biz bu dünyada adaletin tesis edilmesini istiyoruz. İkna odalarını kuran Nur Serter hakkında davalar açıldı. Ben ona çok büyük cezalar verilmesini değil mesela ikna odalarında bir erkek kameraman var. Kızların başını açtırarak orda kayıt aldı. Bunu devlet için yaptıysa bu kayıtların devlette olması gerekir. Devlet için yapmadıysa devletin üniversitesinde bunu nasıl yapar? Bu görüntüler nerede?" dedi.