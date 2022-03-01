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17 ilde operasyon! Gözaltılar var

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Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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17 ilde operasyon! Gözaltılar var

Son dakika haberine göre: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen askeri okulların sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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