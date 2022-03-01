Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşları Romanya’dan uçakla İstanbul’a getirildi

- "BİZDEN SONRA RUS ASKERİNİ GÖRÜP GERİ DÖNENLER OLMUŞ"

Bombardımandan çok korktuklarını vurgulayan Çebi, 'Bizim kaldığımız yer 15. kat. Bombardıman çok net görünüyordu, şehrin etrafındaki alev topları. Hiçbir şey alamadık. Eşyamız, değerli eşyalarımız, saatlerimiz orada kaldı. Kimse bir şey alamadı. Alabildiklerimizi arabalarımıza tıktık, hemen yola çıktık. Bizden sonra bizim geçtiğimiz yerlerde veya işte bizim arkamızdan gelen arkadaşlar sorunlarla karşılaşmışlar. Bizden sonra Rus askerini görüp geri dönenler olmuş." ifadelerini kullandı.

- "2,5 GÜN SÜRDÜ YOLCULUĞUMUZ"

Gelenlerden Cengizhan Becerik de bombardımanın başlamasının sonra Harkiv kentinden yola çıktıklarını söyledi.

Zorlu bir yolculuğun ardından Romanya'ya ulaşabildiklerine dikkati çeken Beçerik, şunları kaydetti:

"Türk firmasında çalışıyoruz orada. Arkadaşlarla haberleştik, organize olduk. Ofiste toplanıp ne yapacağımıza karar vermeye çalıştık. Oradan da hareket etmeye karar verdik. Konvoy oluşturup Ukrayna'nın en doğusundan, en batısına, oradan Moldova'ya, oradan da Romanya'ya geçip geldik. 2,5 gün sürdü yolculuğumuz. Yolda gelirken çok sayıda kontrol noktası var, 9-10 tane. Gece karanlık, 10 tane sivil insan yani asker bile değil silah almışlar ellerine. Soruyorlar ediyorlar. Kafasına göre tutuyor falan. Biz bir sorun yaşamadık ama bir yerden geçerken tam bizi kontrol etmeye geldiler. Arkamızdan bir araba kaçmaya çalıştı, geri çıkmaya çalıştı. Havaya iki el ateş açtılar direkt. Bizi bıraktılar, biz geçtik. Arkasından koşturdular."

- "MUTLUYUZ"

Türkiye'ye dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Becerik, "Zorlu bir yolculuğun ardından geldik. Rahatladık biraz. Şimdi dinleneceğiz. Üç gündür 10 saatten fazla uyumamışızdır yani. Zaten adam gibi bir şey yiyemedik. Şimdi bir gidip uyumak istiyoruz. Mutluyuz. Geldik sağ salim." ifadelerini kullandı.