01 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2022
ABONE OL
Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA