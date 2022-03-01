Türkiye'den ABD kanalı CBS News'e sert tepki! İstanbul'u Yunan toprağı gibi göstermişlerdi
ABD'nin CBS News televizyonunun İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstermesi karşılıksız kalmadı. Yapılan çirkin harekete tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CBS News'e uyarı mektubu gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası alanda Türkiye karşıtı dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmelerle mücadele ediyor.
CBS News'in Rus savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine dair bir haberinde İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstermesi üzerine harekete geçen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uyarı mektubu yazarak, bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını istedi.
Altun mektubunda, şunları kaydetti:
"CBS News televizyonunun, Rus savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine dair bir haberde Türkiye'nin en büyük şehri olan ve 1453'ten bu yana Türk milletinin egemenliği altında bulunan İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi gösterdiği dikkatime getirildi. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde maksimalist talepleriyle bölgesel güvenliğe zarar verdiğini ve NATO'nun Doğu kanadını zayıflattığını göz önünde bulundurarak, kanalınızın art niyetli olmadığını umduğumuz bu hatasını resmen ve açık bir biçimde protesto ediyoruz. Yapılan hatanın tekrarlanmaması ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açabilecek her türlü adımdan kaçınılması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasını ve dün yaşanan olayla ilgili bir izahat verilmesini bekliyoruz."
İŞTE SKANDAL GÖRÜNTÜLER
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmuş durumda. Ajanslar, televizyonlar her gelişmeyi son dakika olarak izleyicilere yansıtıyor. Son olarak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin hava ve kara taarruzunu sürdürdüğü bildirildi.
Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında bir şehri ele geçirmeye çalışan Rus askeri birliklerinin girişimlerini engellediğini duyurdu.
AMERİKAN CBS'TEN PROVOKATİF HARİTA
Rusya-Ukrayna savaşını haberleştiren kanallardan bir tanesi de ABD'li CBS kanalı idi. CBS, Rusya-Ukrayna savaşını anlatırken büyük bir skandala imza atarak Türkiye topraklarını Yunanistan'ın bir parçası olarak gösterdi.
İNGİLİZ BBC'DEN DE PROVOKASYON
Rusya ve Ukrayna arasından başlayan savaş sürerken "Montrö Boğazlar Sözleşmesi" gündeme geldi. Türkiye savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine ilişkin koşulları da kapsayan sözleşmeden taviz vermeyeceğini ve şeffaf bir şekilde uygulayacağını belirtirken İngiliz merkezli yayın organı BBC News Türkçe'den provokasyon kokan bir hareket geldi. BBC bir savaş gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçtiği anı Twitter kapak fotoğrafı olarak güncelledi. BBC'nin bu harekete tepki çekti.
CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER
Amerikan CBS News kanalı muhabirinin Ukrayna'dan yaptığı canlı yayında kullandığı sözler kirli zihniyetlerini de açığa çıkardı. Muhabir canlı yayında "Burası Irak ya da Afganistan gibi onlarca yıldır çatışmaların olduğu bir yer değil; burası nispeten medeni, nispeten Avrupalı bir...şehir" diyerek dünyayı medeniler, az medeniler olarak böldükleri anlaşıldı.
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