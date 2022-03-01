01 Mart 2022, Salı
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Son dakika: Başkan Erdoğan milli motosikletçileri kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan milli motosikletçileri kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü'yü kabul etti.

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