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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Montrö açıklaması

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Montrö açıklaması

Son dakika... Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırıları sürerken Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında net mesajlar veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne dair kritik açıklamalarda bulundu.

Ukrayna-Rusya gerilimi nedeniyle boğazlar konusuna açıklık getiren Bakan Çavuşoğlu, "Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık." açıklamasını yaptı.

"MONTRÖ NE DİYORSA UYGULANDI"

Çavuşoğlu "Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı." dedi.

ABD İLE ÖNEMLİ TEMAS

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konularını görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Blinken telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konuları ele alındı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yürüttüğü tahliye çalışmaları ve ateşkesin sağlanması için muhataplarıyla gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi verdi.

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