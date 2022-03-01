01 Mart 2022, Salı
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Son dakika: Fiyat İstikrarı Komitesi bugün toplanacak! Gündem gıda, enerji arzı ve enflasyon

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Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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Son dakika: Fiyat İstikrarı Komitesi bugün toplanacak! Gündem gıda, enerji arzı ve enflasyon

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Fiyat İstikrarı Komitesi üçüncü kez toplanacak. Toplantıda Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'nin gıda, enerji arzı ve enflasyon üzerindeki riskleri ele alınacak.

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