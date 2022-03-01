İstanbul'da 2 Mart Çarşamba günü hangi ilçelerde sular kesilecek? Yarın sular kaçta kesilecek, geri gelecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından hafta başında açıklanan su kesintisi duyuruları İstanbulluların gündeminde. İstanbul'da 7 ilçede 1 Mart ve 2 Mart tarihleri boyunca 18 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurulmuştu. İşte, İstanbul'da 2 Mart Çarşamba günü hangi ilçelerde sular kesilecek? Yarın sular kaçta kesilecek, geri gelecek?