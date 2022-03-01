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İstanbul'da 2 Mart Çarşamba günü hangi ilçelerde sular kesilecek? Yarın sular kaçta kesilecek, geri gelecek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2022
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İstanbul’da 2 Mart Çarşamba günü hangi ilçelerde sular kesilecek? Yarın sular kaçta kesilecek, geri gelecek?

İstanbul'da 2 Mart Çarşamba günü hangi ilçelerde sular kesilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından hafta başında açıklanan su kesintisi duyuruları İstanbulluların gündeminde. İstanbul'da 7 ilçede 1 Mart ve 2 Mart tarihleri boyunca 18 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurulmuştu. İşte, İstanbul'da 2 Mart Çarşamba günü hangi ilçelerde sular kesilecek? Yarın sular kaçta kesilecek, geri gelecek?

İstanbul'da 2 Mart Çarşamba günü hangi ilçelerde sular kesilecek? Yarın sular kaçta kesilecek, geri gelecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından hafta başında açıklanan su kesintisi duyuruları İstanbulluların gündeminde. İstanbul'da 7 ilçede 1 Mart ve 2 Mart tarihleri boyunca 18 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurulmuştu. İşte, İstanbul'da 2 Mart Çarşamba günü hangi ilçelerde sular kesilecek? Yarın sular kaçta kesilecek, geri gelecek?

BU İLÇELER DİKKAT: İSTANBUL'DA 18 SAATLİK SU KESİNTİSİ

İSKİ resmi internet sitesi aracılığı ile yayınladığı duyuruda "Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı yapılacağından, 1 Mart 2022 Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinin bir kısmına 18 saat süreyle; yine aynı çalışmanın devamında 2 Mart 2022 Çarşamba günü 05.00 ila 23.00 saatleri arasında Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinin bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyecektir." ifadelerine yer verdi.

1 MART SALI İSTANBUL'DA 18 SAAT SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

1 Mart 2022 Salı 09.00 ila 2 Mart 2022 Çarşamba 03.00 saatleri arasında 18 saat süre ile kesinti uygulanacak mahalleler:

Üsküdar İlçesi: Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.

Ümraniye İlçesi: Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.

Beykoz İlçesi: Yeni Mahalle'nin bir kısmı.

2 MART ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA 18 SAAT SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

2 Mart 2022 Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında 18 saat süre ile kesinti uygulanacak mahalleler:

Ataşehir İlçesi: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri.

Maltepe İlçesi: Fındıklı Mahallesi.

Pendik İlçesi: Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahalleleri.

Tuzla İlçesi: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri.

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